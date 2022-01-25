Согласно пессимистичному прогнозу, в случае нападения России на Украину гривня обвалится. Как говорится в сюжете, "в этом случае доллар может взлететь до отметки 35".

На сегодняшний день у гривни есть два сценария развития событий: оптимистичный и пессимистичный.

В случае пессимистичного сценария курс доллара может взлететь до отметки 35. Такое мнение высказал экономист Эрик Найман, говорится в сюжете "2+2".

Справка УНИАН: последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 грн/долл в январе 2015 года. 26 января 2015 года доллар взлетел до отметки 30,01.

По мнению экономиста, в случае нормализации ситуации на украинской границе гривня стабилизируется.

"Я думаю, что в конце концов курс гривни будет двигаться в сторону 27,5 и там все и успокоится", - отметил экономист.

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В то же время эксперт отметил, что сейчас стоит внимательно следить за ситуацией на валютном рынке.

"Я наоборот слежу за тем, когда стоит продавать доллары. В конце января, наверное, буду продавать доллары", - отметил эксперт.

Однако, согласно пессимистичному прогнозу, в случае нападения России на Украину гривня обвалится. Как говорится в сюжете, "в этом случае доллар может взлететь до отметки 35".

"Сейчас существует только одна серьезная угроза для гривни: если что-то придет в голову Путину и он отправит танки в Украину. В этом случае сложно даже спрогнозировать, где окажется гривня" - отметил эксперт.

Курс на 25 января:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 25 января, ослаб на 31 копейку – до 28,70 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,40 грн за долл., евро – 32,00 грн за евро.