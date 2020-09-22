О какой сумме идет речь, и как именно будут урезаться расходы, пока не ясно.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что в процессе проработки законопроекта о государственном бюджете на 2021 год расходы на ОП будут сокращены.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

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«Считаю недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимыми.

В частности, расходы на Офис президента будут сокращены в процессе проработки законопроекта в парламенте», - отметил Ермак.

"Расходы на Офис президента будут сокращены в процессе проработки законопроекта в парламенте", - заявил Ермак

Особенности госбюджета 2021

14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Министерство финансов подготовило проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Как сказано в обновленном макропрогнозе, в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн. Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., при этом импорт в 2021 году составит 70,591 млрд долл.

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Автор: Лидия Селезнева