На здравоохранение использовано 6,6 миллиарда гривень из 16,3 миллиарда гривень, или 40%.

По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 39 миллиардов гривень из 66 миллиардов гривень, что составляет 59% от общей суммы.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"На здравоохранение использовано 6,6 миллиарда гривень из 16,3 миллиарда гривень предусмотренных средств, или 40%. В сфере здравоохранения из фонда предусмотрено выделение 100 миллионов гривень на закупку аппаратов ИВЛ, из которых использовано 42 миллиона гривень. Почти 3 миллиарда гривень предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709,7 миллиона гривень", - сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 миллион гривень. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 миллиарда гривень из предусмотренных 6 миллиардов гривень.

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Отмечается, что кроме средств фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. По программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 8 миллиардов гривень за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, по состоянию на 5 ноября из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 миллиарда гривень на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Что этому предшествовало

3 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 миллиарда гривень.

Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцкий