Официальный курс доллара НБУ зафиксировал до конца войны.

Наличный курс доллара в Украине до конца лета может претерпеть определенных изменений.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на прогнозы опрошенных экспертов.

"Мои ожидания такие, что, по крайней мере, рыночный курс гривны будет оставаться стабильным. Или даже будет укрепляться - в среднем, до 33-34 (гривен за доллар)", - прогнозирует руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, перспектив для укрепления гривны на сегодня нет. Равно, как и для сильного ослабления.

"Предпосылок для того, чтобы девальвация была глубже, чем на 10-15%, на сегодняшний день нет... Максимальная глубина, которая может быть, - это 40 гривен/доллар. Но это не значит, что курс будет именно таким. А уже осенью все будет зависеть от инфляционных процессов", - отметил эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин связал возможное изменение курса с валютной политикой Нацбанка. Он поясняет: если регулятор не будет ее менять, курс останется примерно на нынешнем уровне.

"Возможно также небольшое изменение до 36-37 гривен/доллар", - добавил он.

По прогнозу Шевчишина, если НБУ проведет ту самую "управляемую девальвацию" официального курса до 32-33 гривен/доллар, то рыночный курс также сдвинется - приблизительно до 38 гривен/доллар. Если же официальный курс доллара вырастет до 35 гривен, рыночный может дойти и до 40 гривен, отметил Шевчишин. Он также считает, что пока в стране продолжается война, сценарий укрепления гривны маловероятен.

"Его можно рассматривать лишь в случае массированного захода внешних средств - инвестиций, кредитов. На данном этапе я такой сценарий не рассматриваю, - говорит аналитик. - В перспективе это возможно. Статус кандидата в члены ЕС - это достаточно мощный инструмент привлечения капитала в страну. Но только без военных действий".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.