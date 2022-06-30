Появилась информация о стоимости доллара и евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 4 копейки – до 35,69 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня укрепилась на 10 копеек – до 37,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,15 грн за долл., евро-36,65 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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