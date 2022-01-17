Правительство запретило устанавливать торговую наценку на перечень пищевых продуктов более 10%.

С 12 января максимальная розничная наценка на 11 "социальных" продуктов не должна превышать 10% от оптово-отпускной цены до окончания карантина. Эксперты отметили риски для производителей.

Об этом говорится в материале Лига. Бизнес.

Похожий опыт был в Венесуэле в 2014 году. Тогда в стране из-за регулирования цен на фоне экономической рецессии произошел продуктовый кризис в магазинах, из-за чего граждане были вынуждены ездить за товарами в соседнюю Колумбию. В 2016-м в попытке правящий режим для контроля ситуации даже привлек армию.

По словам исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, это регулирование цен является "не очень разумным". Он напомнил, что у производителей есть свои расходы, и к тому же они хотят еще и заработать, а если цены ограничат, то не будет стимула что-то производить.

Читайте такжеНовые кибератаки России могут лишить украинцев света, тепла и денег – Reuters (видео)Экономист отметил, что с развитием технологий появилась возможность долго хранить продукцию, поэтому если предприниматель считает, что лучше подождать, то он не будет реализовать товар именно сейчас.

Каких продуктов будет касаться дежрегулювання

крупу гречневую;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 % (в пленке);

масло подсолнечное;

яйца куриные категории С1;

птицу (тушку куриную);

масло сливочное с жирностью 72,5%.

Цены на продукты и "продуктовые карты" - что известно

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года составляла 10,0%, замедлившись с 10,3% в ноябре. С начала 2021 года, за январь-декабрь, инфляция составила 10%.

В конце декабря Кабинет Министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, продавцы которых должны заранее декларировать их подорожание.

На фоне постоянного роста цен на продукты в правительстве заговорили о внедрении "продуктовых карточек". Они предусмотрены для граждан с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дия". Вероятно, эти карты будут похожи на "Карту киевлянина" и карты "еПідтримка" (1000 гривен за вакцинацию), которые уже действуют в Украине.

Карты выдаются для помощи населению, ведь все продукты стремительно дорожают. Особенно быстро растут цены на яйца, свинину, подсолнечное масло. Такие талоны будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые".

Пока власти не назвали критерии получения продуктовых карточек. Известно, что талоны предназначаются для малообеспеченных. По разным подсчетам, в Украине сейчас насчитывается от 20% до 50% бедного населения.

12 декабря Кабинет Министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров. Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с областными и Киевской городской государственными администрациями должны еженедельно мониторить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, которая попала в утвержденный перечень.

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