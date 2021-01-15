Андрей Гмырин считает слишком оптимистичным прогноз Кабмина касательно 3% падения ВВП в течение первого квартала 2021 года.

Доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин считает слишком оптимистичным прогноз Кабмина относительно 3% падения ВВП в течение первого квартала 2021 года. По мнению эксперта, если в правительстве не изменят подходы к принятию решений, украинская экономика будет развиваться по худшему сценарию.

С оценками ученого можно ознакомиться в его новом блоге на информационном портале Лига.

Андрей Гмырин анализирует тему введенного в январе локдауна и сравнивает его с карантинными ограничениями весны 2020 года. По словам ученого, нынешний режим запретов и ограничений несколько мягче, но он создает неравные условия работы для предпринимателей. Непоправимые убытки несет малый и средний бизнес.

Единовременную помощь правительству в размере 8 тысяч гривен для тех предпринимателей, которые пострадали от последствий карантина, эксперт приветствует, но считает непродуманным алгоритм выплат. Он говорит, что далеко не все нуждающиеся в денежной поддержке смогли ее получить, и приводит официальную статистику - из запланированных 2 миллионов предпринимателей Кабмин профинансировал менее 500 тысяч человек.

Новый год правительство встретило с немалым багажом ошибок в выработке и реализации экономической политики, отмечает Андрей Гмырин. Кратко их можно охарактеризовать как несистемность и иногда хаотичность в принятии сверхважных решений, недостаток стратегического мышления, игнорирование экспертного мнения.

По словам аналитика, в 2021 году украинская экономика будет испытывать влияние ряда факторов, ключевые из которых:

Среднесуточное количество заболеваний на COVID-19 (в случае роста это может стать основанием для введения более жестких ограничений или нового локдауну);

Начало общей вакцинации (Украина отстает как в разработке собственной вакцины, так и в переговорах с государствами-производителями о приобретении уже имеющихся вакцин);

Изменения статус-кво в фискальной политике государства (сохранение льгот при уплате налогов, продление моратория на проверки, отсрочки введения одиозных законов вроде закона о РРО);

Работа с МВФ, ЕБРР и другими финансовыми институтами (не будем забывать также и о самом большом в истории Украины запланированном объеме заимствований через ОВГЗ);

Шаги государства в применении карантинных ограничений учитывая баланс ожидаемого экономического вреда и достигнутого противоэпидемиологического эффекта;

Турбулентность в политической сфере США, что может вызвать значительные колебания курса доллара, а следовательно и иметь влияние на отношения Украины с международными финансовыми институтами;

Завершение реформирования многострадальной ГНИ/ГНС/Миндоходов/ДФС/ГНС, создание Бюро экономической безопасности и общее укрепление вертикали власти;

Андрей Гмырин подытоживает: если в правительстве не будут горячиться и прислушиваться к советам специалистов, Украина сможет противостоять всем вызовам, которые выпадают на ее долю.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН