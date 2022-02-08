Оценивать выполнение государственного бюджета по принципу "когда план соответствует факту" - недостаточно. Стоит брать во внимание и то, как фискальные органы сработали относительно фактической ситуации, которая наблюдалась в экономике в бюджетном году.

Об этом пишет экс-глава ГНС Сергей Верланов в своей авторской колонке для НВ "Что не так с оценкой выполнения государственного бюджета Украины".

Так, по его мнению, хотя Государственный бюджет-2021 был перевыполнен на 30 млрд грн, в прошлом году фискальные органы сработали недостаточно, несмотря на значительный рост показателей промышленной и потребительской инфляции и других базовых показателей

"Достаточно ли налоговая перевыполнила план? Опять же нет, потому что ИЦП увеличился относительно 2020 года на 40,8%, а налоговые поступления на 24,3%. То есть получается, что налоговая не "побила" экономику на 16,5%", - заявил он.

Поэтому Сергей Верланов считает, что, кроме планируемого показателя доходов и фактических поступлений, необходимо брать во внимание и такой себе "приведенный", скорректированный план, который бы учитывал фактические макрофинансовые показатели по состоянию на конец отчетного периода. А дальше - сравнивать эти три цифры.

"Если их проанализировать, можно найти значительно более объективный ответ на вопрос, как же сработал фискальный орган. Если он опередил, "побил" экономику, значит там были правильно проведены реформы, он стал работать лучше. Конечно, можно получить и другие вариации, например, как в прошлом году, когда налоговая выполнила план, но не опередила экономические показатели. Это означает, что фискальный орган не полностью использовал потенциал макроэкономической ситуации в стране. Значит, нужно разбираться, анализировать ситуацию и продолжать реформы или предлагать новые", - заявил Верланов.

Также он считает, что назрела необходимость сместить финансовый год на начало второго квартала, ведь сейчас в Украине экономический цикл не совпадает с календарным годом.

"Чтобы он начинался не с 1 января, а с 1 апреля, как, например, в Великобритании. Таким образом, "тихие" месяцы, январь и февраль, не будут приходиться на начало года, а на конец, когда вся активная "домашняя работа" по доходной части бюджета - выполнена. В таком случае можно было бы качественно профинансировать расходы, а не авральном режиме проводить сотни миллиардов гривен в последние дни декабря", - подчеркнул эксперт.