Наибольшей популярностью среди населения пользуются вклады сроком до полугода.

В ближайшие месяцы Нацбанк может снова снизить учетную ставку, что приведет к уменьшению процентных ставок по депозитам, поэтому в октябре удачное время разместить средства с максимальной доходностью.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, говорится в статье УНИАН.

По его словам, к ноябрю наиболее выгодным способом для граждан не только сохранить, но и приумножить собственное состояние, является размещение свободных средств на депозитах. При этом это касается как гривневых, так и валютных вкладов.

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"Сейчас средние ставки по гривневым вкладам с размещением от 3 до 6 месяцев составляют 15%, а средняя доходность вкладов с размещением от 9 месяцев до 1 года составляет 14,2-14,5% (постепенно средние ставки по таким вкладам снизятся до 14 процентов)", - сказал эксперт.

По его словам, сейчас наиболее популярными являются вклады сроком до полугода: уже более половины новых депозитов открывается именно на такой срок. Главная причина их популярности заключается в удачном соотношении относительно короткого срока вклада и получаемого дохода, пояснил Замотаев.

При этом, кроме общей суммы дохода, гражданам стоит обратить внимание еще и на чистую прибыль с учетом инфляции (инфляция в годовом измерении уже сократилась до 7,1%). Поэтому сейчас "чистая" прибыль по гривневым вкладам составляет 4-5 процента.

"В ноябре-декабре вполне возможно дальнейшее снижение размера учетной ставки НБУ на 1-2 процента - до 19-18%. То есть ставки по гривневым вкладам тоже начнут снижаться. Таким образом, главный совет гражданам, планирующим вложить деньги с целью получения прибыли: не медлить, ведь именно в октябре ставки по гривневым вкладам будут наиболее привлекательными", - предупреждает Замотаев.

Процентные ставки в Украине

В сентябре правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20%.

Учетная ставка - это монетарный инструмент, определяющий процент, под который Нацбанк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу.

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