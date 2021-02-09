Коронавирус нарушил глобальные цепи поставок, и Киев рассчитывает извлечь пользу в процессе их перестройки после пандемии.

Украина рассчитывает, что переформатирование глобальных сетей поставок после пандемии COVID-19 принесет больше инвестиций ее истощенной экономике.

"Азия была главным местом производства в мире. Но из-за коронавируса стало понятно, что длинные цепи поставок могут повлиять на эффективность контрактов. Это наносит Украину на карту для европейских инвесторов", - пояснил Bloomberg исполнительный директор Государственного агентства UkraineInvest Сергей Цивкач.

Читайте такжеВо время пандемии ЕИБ на 50% увеличил инвестиции в УкраинуПроцесс переноса производства географически ближе называют "нир-шорингом". Это стало горячей темой обсуждений. Поскольку компании пытаются избежать повторения трудностей, которые возникли, когда COVID-19 распространился на всей планете в прошлом году. Разорванные цепочки поставок могут подтолкнуть производителей разместить свои запасные мощности в Восточной Европе. Так считают эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Украина пользуется своим выгодным положением между Азией и Евросоюзом. Но эндемическая коррупция и плохое управление часто становятся факторами, которые сдерживают прямые иностранные инвестиции. По словам Цивкача, UkraineInvest помогло привлечь более 600 миллионов долларов инвестиций в прошлом году. Он ожидает, что в 2021-м будут согласованы капиталовложения на еще 7,7 миллиардов долларов.

"Все в наших руках. Мы должны обеспечить комфортные условия для инвесторов", - сказал он.

Издание напоминает, что украинское правительство пыталось упростить правила продажи аграрной земли, чтобы помочь расшириться индустрии, которая стала очень мощным экономическим двигателем. Киев также уменьшил бюрократическую рутину, либерализовал рынок газа и перевел многие бюрократические функции в интернет.

Читайте такжеИнвестиции в человеческий капитал станут драйверами экономического восстановления Украины – экспертыНо, по словам Цивкача, инвесторы до сих пор жалуются на то, как документы утверждаются, на правоохранительные и налоговые органы, а также на таможню. Монополии тоже влияют на инвестиционный климат. Хотя эту проблему могут ослабить планы перезапустить антимонопольную систему и создать специальный суд для рассмотрения дел, касающихся конкуренции. В 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2%. В этом году ожидается, что она вырастет на 4,8%. Также Киев хочет обновить соглашение о свободной торговле с ЕС, чтобы усилить свой экспорт.

Текущие проекты включают 1,1 миллиард долларов инвестиций от канадской компании Black Iron Inc в горнодобывающие и обрабатывающие возможности. А компания Kronospan собирается построить собственный новый комплекс стоимостью 200 миллионов евро. Бельгийский производитель матрасов и тканей Monks International и мебельная компания из Дании Hjort Knudsen тоже строят заводы, по словам Цивкача.

Украина также пытается привлечь инвестиции в энергетику, в частности в добычу природного газа, о чем сказал премьер-министр Денис Шмигаль в минувшую пятницу. Страна работает над введением более прозрачного регулирования для отрасли, в которой она также хочет укрепить связи с Евросоюзом.

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Перевод: Лесь Дымань