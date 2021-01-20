«Дорожная карта» дальнейшей совместной работы в рамках Управляющего комитета по земельной реформе будет окончательно утверждена в начале февраля.

Всемирный банк и Евросоюз готовы оказывать техническую поддержку и другие ресурсы для успешного внедрения земельной реформы в Украине.

Об этом заявил ведущий эксперт Всемирного банка Клаус Дейнингер, говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте такжеКабмин утвердил постановление о передаче земель территориальным громадам

Он отметил, что в Украине есть все предпосылки для внедрения прозрачного рынка земли, которое повысит эффективность использования земельных ресурсов, обеспечит основу для развития сельского хозяйства, сельских территорий и местного населения.

Как уточнил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, внедрение рынка земли и обеспечение всех необходимых инструментов для его успешного функционирования остается приоритетом для правительства Украины на 2021 г.

«Все приоритеты правительства Украины относительно дальнейшего внедрения земельной реформы распространяются и на 2021, ведь через полгода стартует рынок земли. Для нас важно обеспечить все необходимые предпосылки для успешного запуска земельного рынка и его дальнейшего функционирования», — сказал он.

В частности, речь идет о разработке и имплементации земельного законодательства, введении дерегуляции в сфере земельных отношений, передаче полномочий по распоряжению землями местным громадам, введении системы электронных аукционов, земельного мониторинга.

Ожидается, что «дорожная карта» дальнейшей совместной работы в рамках Управляющего комитета по земельной реформе будет окончательно утверждена в начале февраля.

Земельная реформа в Украине: что известно

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина снимет ограничения на покупку сельскохозяйственных земель только после того, как обеспечит украинским фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели.

15 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

В тот же день глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил, что после реализации указа президента о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность на балансе государства останется около 750 тыс. га земли.

9 ноября 2020 года Кабмин предложил утвердить новую методику оценки земель.

10 ноября 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил о том, что правительство в бюджете на 2021 год предусмотрит 500 млн грн для проведения первого этапа земельной реформы.

11 ноября 2020 года Кабинет министров усовершенствовал контроль за концентрацией земель сельскохозяйственного назначения в собственности одного лица.

17 ноября 2020 года Кабмин утвердил постановление о передаче земель территориальным громадам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко