По мнению эксперта, в такой период власть не должна повышать налоговое давление на экспортеров.

Период высоких цен на сырье на мировых рынках закончился, они стремительно падают. Если власть сейчас повысит налоги для экспортеров, страна недополучит валютные поступления, а экономический рост затормозится. Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко.

"Действительно, был рост цен на руду. Но Китай стал охлаждать спрос, а Китай - один из ключевых покупателей сырья на мировом рынке. И мы будем видеть определенное торможение экономического роста. Я думаю, что это ударит и по показателям ведущих металлургических компаний Украины", - отметил Головко.

По его мнению, в такой период власть не должна повышать налоговое давление на экспортеров, как это предусмотрено инициированным ею законопроектом 5600, где существенно увеличиваются налоги. Также эксперт напомнил, что похожая политика со стороны властей в 2008 году спровоцировала кризис в промышленности, когда предприятия оказались на грани остановки.

"Есть опыт 2008 года. Тогда тоже правительство пыталось, видя спекулятивный рост по всем показателям металлургии, через тарифы и прочие средства забрать эти премии спекулятивно у наших производителей. Но уже через месяц, с августа 2008 года, началось торможение развития. А за два месяца, в ноябре предприятия оказались на грани остановки. Поэтому надо вспомнить этот опыт правительства и убедиться, что не надо мыслить одним месяцем", - сказал Головко.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что государство не должно спекулировать высокими ценами на сырье, потому что это всегда приводит к падению инвестиций.

В то же время экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках, поэтому в таких условиях недопустимо повышать для них налоги.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), предусматривающий повышение ренты на добычу железной руды.

Автор: Григорий Бондарь