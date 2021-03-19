Рожденные в Украине дети смогут получить средства от использования и добычи недр Украины до момента наступления 18 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует введение в Украине экономического паспорта.

Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.

"Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Решение СНБО относительно аудита разрешений на добычу недр

19 марта по итогам заседание СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр в Украине за период с 1994 года.

Также СНБО применил санкции относительно следующих компаний: «Геоконнект», «Глобалгеоинвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестойл компани», «Надра пространство», «Инфогеотренд», «Эджин марка», «Экогазальянс», «Эпивал энерджи», «Юнолит ойл», «Профинафт», «Бестгеотек».

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к этим 19 компаниям применен максимальный тип санкций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко