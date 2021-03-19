Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует введение в Украине экономического паспорта.
Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.
"Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - подчеркнул Зеленский.
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Решение СНБО относительно аудита разрешений на добычу недр
19 марта по итогам заседание СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр в Украине за период с 1994 года.
Также СНБО применил санкции относительно следующих компаний: «Геоконнект», «Глобалгеоинвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестойл компани», «Надра пространство», «Инфогеотренд», «Эджин марка», «Экогазальянс», «Эпивал энерджи», «Юнолит ойл», «Профинафт», «Бестгеотек».
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к этим 19 компаниям применен максимальный тип санкций.
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