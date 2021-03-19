Если во время аудита будут выявлены нарушения при выполнении лицензионных условий, то такие разрешения будут в законный способ возвращаться народу Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании принял решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр в стране за период с 1994 года.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Принято решение: в течение краткого промежутка времени будет проведен аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года. Будет публичная информация о каждом разрешении, где оно находится физически, на территории какой громады, все бенефициары, все собственники всех свидетельств, будет предоставлена информация для непосредственно граждан Украины», - сказал он.

По его словам, если во время аудита будут выявлены нарушения при выполнении лицензионных условий, то такие разрешения будут в законный способ возвращаться народу Украины.

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Также он отметил, что СНБО применил санкции относительно таких компаний: «Геоконнект», «Глобалгеоинвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгрупп», «Бестойл компани», «Надра простир», «Инфогеотренд», «Эджин марка», «Экогазальянс», «Эпивал энерджи», «Юнолит ойл», «Профинафт», «Бестгеотек».

«Относительно этих 19 компаний применен максимальный тип санкций, который может применить наша страна, которые может применить СНБО», - сказал Данилов.

Напомним, на сегодняшнем заседании глава Государственной службы геологии и недр Украины должен был зачитать отчет по ситуации, которая имеется в стране по недропользователям.

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Автор: Дмитрий Шварц