Экономический кризис, вызванный COVID-19, продолжится и в 2021 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «МСП. Перезагрузка».

«Мы знаем, что в следующем году этот кризис из-за коронавируса продолжится. Мы смотрели на сообщение Всемирной организации здравоохранения – массовая вакцинация ранее чем во второй половине следующего года не ожидается… Соответственно, нам всем вместе пока что нужно учиться жить в условиях COVID в мире. И это будет менять формат и ландшафт в бизнесе, в частности, туристическом», - сказал он.