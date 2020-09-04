В следующем году экономический кризис из-за коронавируса продолжится / иллюстрация / REUTERS
Экономический кризис, вызванный COVID-19, продолжится и в 2021 году.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «МСП. Перезагрузка».
«Мы знаем, что в следующем году этот кризис из-за коронавируса продолжится. Мы смотрели на сообщение Всемирной организации здравоохранения – массовая вакцинация ранее чем во второй половине следующего года не ожидается… Соответственно, нам всем вместе пока что нужно учиться жить в условиях COVID в мире. И это будет менять формат и ландшафт в бизнесе, в частности, туристическом», - сказал он.
Экономический кризис из-за пандемии COVID-19
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