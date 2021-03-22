С момента старта программы уполномоченные банки уже выдали 10 942 займа на общую сумму почти 27 миллиардов гривень.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 573 новых кредита на общую сумму 1,496 миллиарда гривень.

Читайте такжеЛокдаун в Украине: в Офисе президента рассказали о размере новой компенсации бизнесуОб этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"С момента старта программы банки-участники выдали 10 942 кредита на общую сумму почти 27 миллиардов гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из этой суммы 13,5 миллиарда гривень были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных займов, 4,8 миллиарда гривень предприниматели получили на капитальные инвестиции и 8,6 миллиарда гривень - в качестве антикризисных кредитов под 0%.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (20%) и промышленной переработки (15%).

По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внёс изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

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Автор: Екатерина Жирий