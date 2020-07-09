Зеленский уверен в снижении ипотечных ставок до конца года

Президент убежден, что ипотечные кредиты под низкий процент станут стимулом для украинцев не эмигрировать в другие страны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до 10% годовых до конца текущего года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса Волынской области.

"История, связанная с ипотекой: я думаю, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что если не может здесь купить (жилье), то лучше поехать в Польшу. Какая разница, где снимать - там буду снимать, но получать нормальную заработную плату", - заявил он.

Президент отметил, что пока Украина не может конкурировать по уровню заработной платы с европейскими странами.

"Пока мы не конкурируем со всеми ведущими - Германия или даже Польша, куда в большинстве своем едет наша молодежь, и не только молодежь, - то мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет заработная плата даже на 200 евро меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек может взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Сейчас уже некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку по нашим договоренностям - под 8,8-9%. Проблема, пока это не массово. Я уверен, что до конца года в том или ином объеме это будет, несмотря на кризис, на COVID-19, все равно это все появится", - подчеркнул глава государства.

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