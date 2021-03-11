Эксперт отметил, что ипотека наконец выходит из многолетней комы, в которой находилась, и начинает набирать обороты.

Почти две тысячи украинцев заключили договоры ипотечного кредитования по ставке до 10%.

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Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова в ходе круглого стола "Финансового клуба".

"Знаковым моментом для рынка ипотеки стал июль 2020 года, когда три государственных и два коммерческих банка предложили ставки до 10% годовых. К марту 2021 года банки-участники этого пилота получили 45 тысяч заявок на ипотеку. Из этих заявок почти 2 тысячи заключено на сумму 1,6 миллиарда гривень", – отметила Коробкова.

Директор НАБУ уверена, что "ипотека наконец выходит из многолетней комы, в которой находилась, и начинает набирать обороты".

"На фоне сплошного застоя прошлых лет динамика заметная и положительная. Основой для этого стало рекордное снижение процентных ставок в прошлом году: за первые девять месяцев 2020-го индекс UIRD потерял почти 7 процентных пунктов и закрепился в диапазоне 8-9% годовых. Снижение стоимости ресурсов позволило банкам снижать стоимость кредитов, что дало импульс для восстановления ипотечного кредитования", – рассказала Коробкова.

Присутствовавший на обсуждении заместитель председателя правления "Ощадбанка" Антон Тютюн считает, что ипотечные ставки дальше будут снижаться, но это не ключевой фактор.

"Ключевой фактор для роста ипотеки – это рост реальных доходов граждан, чтобы у нас было больше среднего класса, чтобы клиенты могли платить ипотеку", – отметил он.

Что этому предшествовало

27 января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов в Украине. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

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Автор: Екатерина Жирий