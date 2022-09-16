Минэкономики прогнозирует, что в 2023 году курс доллара может достигнуть 50 гривень.

Каким будет курс доллара в 2023 году, спрогнозировать сложно. Стоимость валюты будет зависеть от многих факторов, в том числе от ситуации на фронте и от финансовой помощи международных партнеров.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, передает 24 канал.

Отмечается, что именно война и ее давление на экономику больше всего влияют на курс гривны.

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"Но очень многое зависит от конкретного развития событий на войне, уровня финансовой помощи от международных партнеров, эмиссии гривны, состояния торгового баланса, количества украинцев, которые вернутся на родину", – отметила эксперт.

"Все эти факторы прямо или косвенно будут формировать курс гривны. И точно спрогнозировать каждый из них пока невозможно", – добавила Золотько.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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