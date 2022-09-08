Напомним, НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Существует несколько причин, по которым наличный доллар в сентябре текущего года не достигнет отметки в 50 или 100 грн/долл.

Об этом рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян, передает ubr.ua.

"Во-первых, спрос на валюту в стране будет умеренным, так как денег у населения и бизнеса значительно больше не становится. Во-вторых, причиной будет существующий рост спроса на криптовалюту как средство сбережения денег, и автоматическое снижение спроса на доллары и евро", – отметил экономический эксперт. Видео дня

"В-третьих, НБУ пока усиленно регулирует ситуацию и формально старается не допустить закрытия ни одного из банков. Как только начнется банкротство банков, в стране поднимется еще большая паника с изъятием денег из сектора",– добавил он.

Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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