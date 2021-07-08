В целом динамика и направление движения курса будет определяться прежде всего участием нерезидентов на рынке ОВГЗ.

До конца текущей недели официальный курс гривни может закрепить движение в сторону 27 грн за долл. относительно сегодняшнего курса 27,35 грн за долл.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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"Уже вчера курс скорректировался на 27,3 грн за долл., и очень вероятно, что это из-за подготовки нерезидентов к аукциону. Поэтому по итогам недели гривня должна закрепить движение в сторону 27 грн за долл., а в целом динамика и направление движения курса будет определяться прежде всего участием нерезидентов на рынке ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа - УНИАН)", - сказано в сообщении аналитиков.

Отмечается, что предыдущие две короткие рабочие недели и отпуска уменьшили деловую активность в Украине, добавив очередные пиковые ослабления курса гривни из-за недостаточного предложения валюты.

Курс на 8 июля

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 8 июля, остался на уровне предыдущего дня - 27,35 грн/долл.

По отношению к евро украинская валюта укрепилась на 7 копеек – до 32,38 грн/евро.

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Автор: Анна Бредихина