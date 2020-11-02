Один из ключевых факторов ухудшения ожиданий – рост уровня заболевания коронавирусом.

Индекс ожиданий деловой активности бизнеса (ИОДА) в Украине в октябре снизился до 47,8 пункта из 100.

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Об этом сообщил директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половнев в видеокомментарии, размещенном на странице НБУ в Facebook.

"После нескольких месяцев положительной динамики ожидания предприятий снова ухудшились. Об этом свидетельствует Индекс ожиданий деловой активности. Так, за октябрь он снизился с 49,4 пункта до 47,8 пункта. Значение индекса менее 50 пунктов свидетельствует о преобладании пессимистичных ожиданий", - сказал Половнев.

Причина падения деловых ожиданий

По его словам, один из ключевых факторов ухудшения ожиданий – рост уровня заболевания коронавирусом. Именно из-за этого, по данным Нацбанка, ухудшили оценки собственного состояния и перспектив развития предприятия сферы услуг. Негативные ожидания преобладают и в строительстве.

"Немного лучше ситуация в других секторах. Так, промышленники ожидают роста экспортных заказов, хотя их ожидания все еще остаются ниже равновесного уровня. Самыми оптимистичными являются предприятия торговли. Они очень хорошо оценили результаты октября и также ожидают роста товарооборота", - сообщил Половнев.

Он также отметил, что, несмотря на рост уровня зарплат, бизнес не настроен расширять штат сотрудников. Скорее предприниматели склоняются к оптимизации персонала. И здесь самые пессимистичные ожидания, по итогам опроса НБУ, у строительных предприятий, а самые лучшие – у промышленников.

Что этому предшествовало

По данным опроса НБУ, украинский бизнес ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты: 62% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах 28,01-30,00 гривни/доллар США.

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Автор: Екатерина Жирий