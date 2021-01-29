Доходы госбюджета в 2020 году составили 1,076 трлн грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году составил 217,1 млрд грн при том, что плановый дефицит предполагался на уровне 300,5 млрд грн.

Об этом сообщается в опубликованном отчете на официальном сайте Государственной казначейской службы.

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Отмечается, что в 2020 году доходы госбюджета составили 1,076 трлн грн, что почти на 9 млрд грн больше плановых 1,066 трлн грн. Из них по общему фонду доходы составляют 877,6 млрд грн.

Расходы госбюджета составили 1,29 трлн грн, что на 67 млрд грн меньше плана. Из них по общему фонду расходов было на 1,1 трлн грн.

Госбюджет-2020

В апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

После внесения изменений доходы госбюджета составили 975,8 млрд грн, расходы - 1,266 трлн грн, предельный объем дефицита - 298,4 млрд грн, объем государственного долга - 2,387 трлн грн.

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2020 года был выполнен с дефицитом в размере 119,97 млрд грн, что более чем в 3 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины находилось 70,7 млрд грн, что является рекордной суммой за последние 10 лет.

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Автор: Богдан Слуцкий