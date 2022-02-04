На этот год в госбюджете предусмотрено более 22 млрд грн на оплату медицинских услуг для лечения COVID-19, а еще 2,6 млрд грн заложено на приобретение вакцин.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что COVID-19 обошелся Украине более чем в 100 млрд грн расходов на медицину.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня Минфин отчитался об общих расходах госбюджета на борьбу с коронавирусной болезнью в 2021 году. Было потрачено 46,4 млрд грн. Из них больше всего - на услуги экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 (22,4 млрд грн) и на закупку вакцин (11,4 млрд грн)", - отметил Радуцкий.

В 2020 году на борьбу с коронавирусом, добавил он, использовали 23,8 млрд грн из "ковидного" фонда и 21 млрд грн финансирования от Национальной службы здоровья Украины. "В целом - почти 55 млрд грн. В частности, была профинансирована выплата надбавок медикам на 5,5 млрд грн", - пишет парламентарий.

Он подытожил: "Видим, что в целом за два года пандемии государство потратило на поддержку медицинской сферы колоссальные средства - более 100 млрд грн. Если добавить расходы по другим бюджетным программам, как, например, обеспечение медицинских учреждений кислородными станциями, выплата больничных, субвенция местным бюджетам, поддержка бизнеса, который понес убытки во время пандемии, то сумма получается еще больше".

Радуцкий отметил, что на этот год в госбюджете предусмотрено более 22 млрд грн на оплату медицинских услуг для лечения COVID-19. Еще 2,6 млрд грн заложено на приобретение вакцин. "Но во время перераспределения поступлений в бюджет будут выделены дополнительные суммы", - добавил он.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, как снизить риск заражения детей COVID-19Напомним, что за прошедшие сутки в Украине обнаружено 43 тыс. 778 больных COVID-19, в частности, заболели 4 тыс. 381 ребенок и 873 медицинских работника.

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