С начала года сумма вкладов выросла более чем на 87 млрд гривень.

По состоянию на 1 октября 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФОП) в банках Украины составила 1,139 трлн грн, что на 23,9 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 сентября.

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, нынешняя сумма вкладов на 87,3 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 января. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября вклады в национальной валюте составили 736 млрд грн, в иностранной валюте – 402,8 млрд грн.

Отмечается, что доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 октября 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 134 млрд грн (11,8% от общей суммы вкладов).

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В фонде напомнили, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц в банках Украины распространяются 100% гарантии. После завершения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

"Все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 октября 2023 года в реестре участников Фонда насчитывалось 64 банка", - сообщили в ФГВ.

Депозиты в Украине

По информации Фонда гарантирования, украинцы наращивают депозиты. По состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФОП) в банках Украины составляла 1,110 трлн гривень.

В октябре 2023 года Министерство цифровой трансформации запустило вместе с Фондом гарантирования вкладов новую услугу, с которой вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть средства в "Дії". Сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков.

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