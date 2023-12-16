Олег Пензин отметил, что цена на продукты, которые идут на экспорт, а также импортные продукты, будет зависеть от курса валют и ситуации на границе.

Цены до конца зимы, скорее всего, будут более-менее стабильны. Традиционно будут дорожать овощи и мясо.

"Где-то в начале, может в середине весны будет уже две цены на овощи – овощи нового урожая, которые будут завозить из-за границы, и овощи старого урожая – цены будут существенного отличаться. Что касается помидор и огурцов, то здесь тоже будет две цены – импорт, который будет ехать с Юга, в частности из Турции, и украинские парниковые", - рассказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что мясо тоже будет дорожать, как и молочные продукты.

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"Тенденция, которая была весь год – 10-12% - наверное сохранится, то есть за месяц будет прибавляться 1,5-2%. Хлеб скорее всего будет держаться в нынешних ценах, ведь был хороший урожай. Молочка до весны тоже буде более-менее немного расти в цене, потом будет период увеличения объемов молока и цены стабилизируются", - объяснил экономист.

По его словам, цены на яйца будут зависеть от экспорта - если украинские яйца не поедут за границу, то цена будет дешеветь, но пока что цена будет более-менее стабильной.

"Есть четкая разница между импортными продуктами, где все будет зависеть от курса доллара и открытости границ, и внутренним рынком, который будет следовать небольшому росту цен в связи с расходами на хранение, а так цены будут достаточно устойчивы. Я не думаю, что будет большой рост", - подытожил Пензин.

Блокировка границы - какая ситуация с ценами

С начала ноября польские перевозчики блокируют пропускные пункты на границе Украины с Польшей. Такая ситуация достаточно сильно повлияла на экономическую ситуацию в Украине.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков отметил, что могут возникнуть некоторые проблемы с цитрусовыми, которые являются важным атрибутом новогоднего стола и завозятся из-за рубежа.

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