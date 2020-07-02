Кабмин упростил выделение бюджетных средств в случае чрезвычайных ситуаций

Будет ускорен ряд процедур при выделении средств из резервного фонда.

Кабинет министров Украины упростил процедуры распоряжения и выделения средств из резервного фонда государственного бюджета в случае чрезвычайных ситуаций.

Данное решение было принято на внеочередном заседании правительства 2 июля 2020 года. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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«Кабинет министров принял постановление № 543 «О внесении изменений в Порядок использования средств резервного фонда бюджета», которое позволяет ускорить ряд процедур при распоряжении и выделении средств из резервного фонда в случае чрезвычайных ситуаций», - написал он.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

В конце июня 2020 года правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн. По состоянию на 2 июля, спасатели продолжают работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения.

По состоянию на 2 июля 2020 года по данным властей области, в результате подтоплений Тернопольской области был нанесен ущерб в сумме почти 60 миллионов гривень.

Справка УНИАН. В результате паводка 24-26 июня на Тернопольщине был подтоплен 21 населенный пункт в Бучачском, Борщевском, Монастырском и Залещицком районах. В результате наводнения было отселено 184 человека.

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