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Чистые международные резервы НБУ выросли до $16,8 миллиарда

18:53, 13 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 6,7%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая текущего года, по предварительным данным, составили 25,695 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.

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