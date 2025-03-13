Из-за введения европейской пошлины СВАМ Украина может потерять $5 миллиардов экспорта за ближайшие годы, - исследование

Со вступлением в силу в ЕС углеродного налога (CBAM) потенциальные потери инвестиций в украинскую экономику в 2026-2030 годах могут составить $2,7 млрд. В то же время, потенциальные потери экспорта в течение указанного периода составят $4,7 млрд. Об этом говорится в исследовании GMK Center.

"Сейчас Евросоюз является основным торговым партнером для Украины. Введение CBAM создаст дополнительные препятствия для отечественных компаний, поставляющих туда товары. По итогам 2024 года, стоимость украинского экспорта в ЕС составила $24,8 млрд, из которых 14,5% подпадает под действие механизма трансграничной углеродной корректировки", - указывает издание.

Влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти: если в 2026 году потери ВВП могут достичь $1,4 млрд, в 2030-м этот показатель, вероятно, составит $7,25 млрд.

Видео дня

"Украине нужно решение, которое позволит смягчить негативное влияние механизма трансграничной углеродной корректировки на ее экономику. Этого можно достичь согласно статье 30.7 Регламента CBAM. Она содержит положение о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, которые наносят серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре", - подчеркнули в GMK Center.

Учитывая негативное влияние СВАМ на экономику, украинский бизнес говорит о необходимости участия государства в решении этой проблемы. Одним из вариантов может быть активная позиция правительства при переговорах в рамках обновления торгового соглашения с ЕС, что позволило бы разработать действенный механизм поддержки взаимовыгодной внешней торговли, указывает издание.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.

Украина может потерять $5 миллиардов за 5 лет из-за действия европейской пошлины СВАМ

Если на Украину будет распространено действие экологического налога СВАМ, мы можем потерять $2,7 млрд инвестиций в нашу экономику в ближайшие годы. А потенциальные потери экспорта составят $4,7 млрд.

По расчетам GMK Center, влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти: если в 2026 году потери ВВП могут достичь $1,4 млрд, в 2030-м этот показатель, вероятно, составит $7,25 млрд.

Поэтому Украина должна активнее защищать свои интересы - ведь в законодательстве по СВАМ есть пункт, который позволяет отсрочить введение этой пошлины для стран, которые имеют форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что мы уже четвертый год в состоянии войны, Украина имеет право на эту отсрочку как никто.