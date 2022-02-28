Такое решение принял Национальный банк Чехии.

Национальный банк Чехии сегодня начал меры по отзыву банковской лицензии Sberbank CZ.

Об этом сообщает пресс-служба чешского Центробанка.

"Это является следствием ухудшения ситуации с ликвидностью банка в условиях значительного оттока депозитов после эскалации конфликта между Россией и Украиной и нападения России на Украину. В связи с этим ЦНБ принял предварительные мероприятия, которые запрещают банку распоряжаться активами и обязательствами, в том числе предоставлять новые кредиты и принимать депозиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на внеочередном заседании 27 февраля Совет Нацбанка Чехии обсудил ситуацию в Sberbank CZ.

"Правление Банка сочло, что Sberbank CZ банкрот и нельзя предположить, что его падение можно было бы предотвратить с помощью других мер в разумные сроки. Также можно предположить, что принятое решение не повлияет на стабильность чешского финансового сектора", - говорится в сообщении.

Клиенты-вкладчики Sberbank CZ получат гарантированную сумму страхования в 100 000 евро на клиента.

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