Для чиновников, которые вышли на пенсию и получают астрономические суммы, запланировано уменьшение выплат.

Бюджетный комитет Верховной Рады провел заседание, по итогам которого рекомендовал ко второму чтению проект Государственного бюджета на следующий год.

Как сообщила народный депутат, председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в ближайшее время состоится голосование за главную смету страны. Она добавила, что в бюджет заложили и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.

"То есть те, кто сейчас получают наименьшие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", — подчеркнула народный депутат.

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В документе сохранено финансирование всех социальных выплат, при этом предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства.

"Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", - отметила депутат.

По ее словам, также в следующем году продолжатся выплаты внутренне перемещенным лицам. Сейчас таких людей насчитывается в государстве около двух миллионов. На их поддержку в бюджете заложено 57,6 млрд гривень.

Пенсии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий в 2024 году, которая традиционно планируется на март, а также двухэтапное повышение минимальной зарплаты.

С 1 января 2024 года будет увеличен прожиточный минимум, который правительство заложило в проекте госбюджета на 2024 год. Общий показатель прожиточного минимума в 2024 году составит 2920 грн.

После повышения прожиточного минимума соответственно вырастут:

минимальные пенсионные выплаты с 2093 до 2361 грн;

максимальные пенсионные выплаты с 20 930 до 23 610 грн;

выплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.

После индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тысяч грн.

1 марта 2024 года состоится индексация пенсий для граждан Украины, так, как это происходило в предыдущие годы.

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