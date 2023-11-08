Бюджетный комитет Верховной Рады провел заседание, по итогам которого рекомендовал ко второму чтению проект Государственного бюджета на следующий год.
Как сообщила народный депутат, председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в ближайшее время состоится голосование за главную смету страны. Она добавила, что в бюджет заложили и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.
"То есть те, кто сейчас получают наименьшие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", — подчеркнула народный депутат.
В документе сохранено финансирование всех социальных выплат, при этом предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства.
"Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", - отметила депутат.
По ее словам, также в следующем году продолжатся выплаты внутренне перемещенным лицам. Сейчас таких людей насчитывается в государстве около двух миллионов. На их поддержку в бюджете заложено 57,6 млрд гривень.
Пенсии в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий в 2024 году, которая традиционно планируется на март, а также двухэтапное повышение минимальной зарплаты.
С 1 января 2024 года будет увеличен прожиточный минимум, который правительство заложило в проекте госбюджета на 2024 год. Общий показатель прожиточного минимума в 2024 году составит 2920 грн.
После повышения прожиточного минимума соответственно вырастут:
- минимальные пенсионные выплаты с 2093 до 2361 грн;
- максимальные пенсионные выплаты с 20 930 до 23 610 грн;
- выплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.
После индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тысяч грн.
1 марта 2024 года состоится индексация пенсий для граждан Украины, так, как это происходило в предыдущие годы.