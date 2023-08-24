По состоянию на 16:12 по Киеву нефть марки Brent стоила $82,40 за баррель, а нефть марки WTI - $78,02 за баррель.

Цены на нефть в четверг, 24 августа, стабилизировались после предварительного снижения, вызванного нелестными экономическими данными из ключевых экономик.

Как сообщает Reuters нефть Brent поднялась в цене на 6 центов, или 0,1%, до 83,27 доллара за баррель до 08:55 GM. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 4 цента, или 0,1%, до 78,93 доллара за баррель.

Согласно данным Investing, по состоянию на 16:12 по Киеву нефть марки Brent стоила $82,40 за баррель, а нефть марки WTI - $78,02 за баррель.

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Что происходит с ценами на нефть

9 августа 2023 года СМИ писали о том, что впервые за два года Пекин начал терять интерес к российскому импорту.

По состоянию на 9 августа 2023 года американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 21 цент, или 0,2%, до 82,71 доллара.

Цены на нефть начали резко снижаться на опасениях по поводу медленного роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

23 августа 2023 года октябрьские цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 по Киеву подешевели на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за баррель.

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