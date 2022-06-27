Оптовая цена на малину сейчас в среднем в 1,6 раза ниже, чем год назад, отметили аналитики.

На текущей неделе в Украине стартовал сезон массовой реализации малины из местных хозяйств.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

"Первые партии данной ягоды из южных регионов появились на рынке более недели назад, однако цены на них были слишком высокими. На сегодняшний день к уборке малины приступили хозяйства практических во всех регионах страны, что позволило увеличить предложение данной ягоды на рынке и несколько снизить отпускные цены в данном сегменте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день оптовая цена на малину колеблется в пределах от 50 до 70 грн/кг, что в среднем в 1,6 раза ниже, чем на первые оптовые партии малины год назад.

Такую ценовую разницу аналитики рынка объясняют достаточно ранним началом сезона малины, а также благоприятными погодными условиями текущей весной. Еще одним фактором низких цен, по словам экспертов, в текущем сезоне стала проблема с экспортом ягоды из-за блокады морских портов. Но, при этом оптовые и розничные цены на малину могут отличаться в 2 раза.

"Такая ситуация, в первую очередь, сложилась из-за оккупации Херсонской области, производители которой на данный момент не могут поставлять свою продукцию на остальную территорию Украины. Также немаловажную роль в разнице оптовых и розничных цен сыграло стремительное удорожание топлива, а также вследствие значительного увеличения расходов на логистику", - отметили эксперты.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в Украине в этом году стоимость потребительской корзины возрастет примерно на 30%.

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