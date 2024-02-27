Решения приняты во время заседания правительства сегодня, 27 февраля.

Кабинет Министров назначил Виктора Павлущика на должность председателя Национального агентства по предупреждению коррупции. Об этом по результатам заседания правительства сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Назначен по представлению конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Павлущика Виктора Владимировича председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - отметил Мельничук.

Также, по его словам, временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Андрея Николаевича Даника.

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Смена руководства НАПК и ГСЧС - детали

25 февраля конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии. До этого Павлущик старший детектив - руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Конкурсная комиссия определила, что Павлущик имеет наилучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добропорядочности.

Ранее НАПК возглавлял Александр Новиков. 15 января у него завершился четырехлетний срок полномочий в должности.

Андрей Даник с января 2020 года по сентябрь 2023 находился на должности начальника Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области. Сейчас-заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как известно, 25 августа правительство принял решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС. Исполнение обязанностей председателя ГСЧС было возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

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