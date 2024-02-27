Кабинет Министров назначил Виктора Павлущика на должность председателя Национального агентства по предупреждению коррупции. Об этом по результатам заседания правительства сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Назначен по представлению конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Павлущика Виктора Владимировича председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - отметил Мельничук.
Также, по его словам, временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Андрея Николаевича Даника.
Смена руководства НАПК и ГСЧС - детали
25 февраля конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии. До этого Павлущик старший детектив - руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.
Конкурсная комиссия определила, что Павлущик имеет наилучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добропорядочности.
Ранее НАПК возглавлял Александр Новиков. 15 января у него завершился четырехлетний срок полномочий в должности.
Андрей Даник с января 2020 года по сентябрь 2023 находился на должности начальника Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области. Сейчас-заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как известно, 25 августа правительство принял решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС. Исполнение обязанностей председателя ГСЧС было возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.