Сегодня утром на внеочередном заседании правительства приняли проект госбюджета на 2021 год.

Сегодня проект государственного бюджета на 2021 год будет внесен в Верховную Раду.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в ВР, народный депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан на заседании Согласительного совета.

Что сообщил представитель Кабмина в Раде

Он отметил, что сегодня утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрели и приняли проект госбюджета на 2021 год.

"В течение сегодняшнего дня должны внести в ВР, как того требует законодательство", - подчеркнул он.

Мокан добавил, что в пятницу "чиновники будут готовы ответить на вопросы… и также представить проект бюджета на следующий год".

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 гривни/доллар и дефицит на уровне 6% ВВП.

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривень с 1 сентября этого года. Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4 723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.

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Автор: Надежда Пришляк