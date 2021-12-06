По словам экономиста, половину сбережений стоит держать в долларах.

Украинцам стоит держать хотя бы половину своих сбережений в долларах.

Об этом говорится в материале УНИАН. По словам экономиста Александра Савченко, половину сбережений стоит держать в долларах – класть под один процент в банки. А другую половину - в гривне под десять процентов.

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"Тогда, даже если гривна опустится ниже 29 гривень за доллар, вы выиграете на долларе. А если не опустится, выиграете на гривне. Я не хотел бы сеять панику, поэтому выбираю гривню. Верю, что гривня не будет девальвировать существенно", - говорит эксперт.

Также эксперты говорят, что можно выбрать доллар.

"Создавайте свой запас - зубная паста, стиральный порошок, шоколад, рис. В гривне инфляция около 10%, в долларах 5%, а если вы купите свою потребительскую корзину, вы ничего не потеряете. У вас будет ноль, а может даже и плюс. Ваша задача – съели пачку риса – купили и отложили, съели пакет макарон – купили новые и отложили... Это постоянно пополняемый резерв только на вашем семейном уровне. А если еще какие-то скидки и распродажи, то вы будете зарабатывать не 10% в год, а может и 30% годовых", - рассказал экономист Эрик Найман.

Курс на 6 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Авторы: Оксана Радионова, Валентин Шилко