За последний месяц биткоин подорожал на 23%, а сегодня утром поднялся выше $29 тыс., тем самым обновив максимум с июня 2022 года.

Самая дорогая криптовалюта в мире – биткоин – утром 30 марта превысила отметку в 29 тысяч долларов за монету. Это является максимумом в котировках с июня 2022 года.

В верхней точке стоимость достигла $29,1 тысяч за монету, прибавив за день 3,8 процента, после чего за пол часа снова вернулся к отметке $28,3 тыс. По состоянию на 14:00 по Киеву, биткоин торгуется на уровне 28,6 тысячи долларов за монету.

Крупнейшая в мире криптовалюта поднимается в цене после резкого падения в начале месяца. Тогда биткоин впервые с середины января опустилась до уровня менее 20 тыс. долларов.

Видео дня

Ведущие альткоины из топ-10 подорожали не так сильно, как первая криптовалюта. Цена Ethereum за последние сутки поднялась на 0,5%, до $1,802 тыс., стоимость BNB выросла на 0,1%, до $317, Tether – на 0,6%, до $1. Курс Cardano вырос на 0,5%, до $0,378, а цена Ripple упала на 4,5%, до $0,545.

Падение биткоина в 2022: что ждет криптовалюту в 2023

Стоит отметить, что биткоин по-прежнему торгуется на 60% ниже исторических максимумов, установленных в ноябре 2021 года. Тогда одна монета стоила $69 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс.

Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов. В то же время многие криптоэксперты называют 2023 год "годом восстановления" для биткоина. За последний месяц биткоин уже подорожал на 23%.

Вас также могут заинтересовать новости: