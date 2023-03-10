Криптовалюта впервые с середины января опустилась до уровня менее 20 тыс. долларов.

Криптовалюта биткоин подешевела на 8% и опустилась до отметки в менее 20 тыс. долларов.

Как сообщает криптовалютная биржа Coindesk, по состоянию на 11:10 котировки опускались до 19,79 тыс. долл. По состоянию на 12:32 по Киеву биткоин стоил 19,8 тыс. долларов.

По состоянию на 12:35 цена биткоина составляла 19,82 тыс. доллара США, изменение составило на -8,31% за последние 24 часа.

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По состоянию на 12:44 по Киеву биткоин стоил 19,70 тыс. долларов. По состоянию на 12.46 биткоин стоил уже 19,69 тыс. долларов.

Криптовалюта впервые с середины января опустилась до уровня менее 20 тыс. долларов.

Как заявил - глава ФРС Джером Пауэлл, причиной падения цены биткоина являются сигналы Федеральной резервной системы США относительно вероятного дальнейшего ужесточения монетарной политики. По словам Пауэлла.

ФРС должна сделать гораздо больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Война в Украине и криптовалюта

В августе 2022 года биткоин превысил 25 тысяч долларов.

В октябре 2022 года эксперты заявляли о том, что биткоин уже достиг своего "дна" и вряд ли упадет ниже среднего показателя в $18, однако были и те, кто прогнозировал еще большее проседание курса.

По состоянию на 19 октября биткоин торгуется на уровне $19,2 тысяч за монету.

В ноябре 2022 года биткоин торговался на уровне почти 70 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он перешагнет отметку $200 тыс., но этого не произошло.

16 февраля 2023 года биткоин взлетел до шестимесячного максимума и достиг отметки в 24 656 долларов.

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