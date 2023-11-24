Биткоин продолжает дорожать весь ноябрь, а сегодня поднялся выше $38 тыс., тем самым обновив максимум с мая 2022 года.

Самая дорогая криптовалюта в мире – биткоин – превысила отметку в 38 тысяч долларов за монету. Это является максимумом в котировках с мая 2022 года.

По данным ресурса CoinDesk, стоимость биткоина за последние сутки выросла более чем на 6%. Ровно год назад, 24 ноября, один BTC можно было приобрести примерно за $16 000, то есть годовой рост составил порядка 130%.

Ведущие альткоины из топ-10 подорожали не так сильно, как первая криптовалюта. Цена Dogecoin (DOGE) поднялась на 1,87%, Ethereum (ETH) – 1,83%, Cardano (ADA) – 1,91%. При этом ETH за последние семь дней вырос сильнее остальных крупных монет, за неделю его цена увеличилась на 7,17%.

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Биткоин продолжает дорожать весь ноябрь. В прошлый раз существенный скачок его курса наблюдался 9 ноября. Тогда главная криптовалюта в мире обновила 18-месячный максимум и выросла до 36 856 долларов.

Свой стремительный рост биткоин начал в октябре на фоне новостей о скором открытии спотовых криптовалютных ETF – инвестиционного инструмента, который привязан к цене биткоина. Менее чем за месяц курс главной криптовалюты вырос почти на $10 тыс.

Обвал биткоина в 2022 году и восстановление в 2023-м

Стоит отметить, что биткоин по-прежнему торгуется гораздо ниже исторических максимумов, установленных в ноябре 2021 года. Тогда одна монета стоила более $69 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс.

Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов. Но 2023-й стал "годом восстановления" для биткоина. Если 1 января биткоин стоил $16,5 тыс., то по состоянию на сегодня он уже поднялся выше $38 000.

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