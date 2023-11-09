Курс самой известной криптовалюты сейчас является самым высоким с мая прошлого года.

Биткоин вырос до почти 37 тысяч долларов, что является самым высоким показателем за последние 1,5 года, поскольку ожидания одобрения биржевых фондов для инвестирования в крупнейший криптотокен ETF усилились.

Как сообщает Bloomberg, биткоин вырос на 3,6% до 36 856 долларов, что является самым высоким уровнем с мая 2022 года. Меньшие токены Ether выросли на 2,2%, тогда как Solana выросла на 3,2%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США имеет не менее восьми дней, чтобы издать приказы об одобрении открытия спотовых криптовалютных ETF - биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину.

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"Даже если одобрение не поступит в этом месяце, мы все равно считаем, что есть 90% шансов одобрения до 10 января", - считают аналитики Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас.

Оптимизм в отношении потенциального одобрения регулятором после более чем десяти лет обсуждения укрепил курс токена более чем на 120% в этом году.

Рынок криптовалют - последние новости

В конце октября 2023 года курс биткоина поднялся выше $35 000, что стало самым высоким его показателем почти за полтора года. Тогда биткоин подскочил на 10%, что распространилось на более широкий криптовалютный рынок и связанные с ним акции.

3 ноября стало известно, что присяжные Федерального суда Манхэттена признали основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в масштабном мошенничестве, которое привело к краху его биржи. По версии прокуратуры, Бэнкман-Фрид украл восемь миллиардов долларов у своих клиентов. Ему может грозить максимальное наказание в виде 110 лет тюремного заключения.

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