В августе Беларусь потеряла 1,4 млрд долларов или 15,8% из всех золотовалютных резервов страны.
По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Республики Беларусь составили 7,458 млрд долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка Беларуси.
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Международные активы
"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
Обязательства в иностранной валюте
При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь выполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов", - говорится в сообщении.
"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступления иностранной валюты в бюджет", - добавили в центробанке Беларуси.
План центробанка
По плану центробанка Беларуси объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
Внешний госдолг
Внешний государственный долг по состоянию на указанную дату составил $17,8 млрд. С начала года он вырос на $0,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.
Внутренний госдолг
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 9,8 млрд. белорусских рублей. С начала года он вырос на 1,0 млрд. белорусских рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.
Погашение внешнего долга
Погашение внешнего государственного долга за первые шесть месяцев 2020 года составило $1 049,3 млн.
Обвал курса
21 августа 2020 года на фоне протестов в Беларуси обвалилась местная валюта. Курс белорусского рубля по отношению к доллару 21 августа упал ниже 2,5 BYN/$. Белорусский рубль в среднем стоил около 12,5 гривень. Официальный курс Национального банка РБ составлял 2,48 беларусских рубля за доллар. Тогда как в начале недели, когда начались выборы и последовавшие за ними протесты, американская валюта стоила 2,43 рубля.
26 августа 2020 года на фоне протестов начался одновременный обвал белорусской и российской валюты.
28 августа 2020 года на фоне протестов белорусский рубль обвалился до рекордного минимума.
Санкции против Беларуси: удар по экономике
- 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.
- Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.
- В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов.
- Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.
- Лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.
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