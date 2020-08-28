Курс национальной валюты Беларуси по отношению к евро упал до отметки 3,184.

В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс национальной валюты по отношению к евро упал до рекордного минимума.

Об этом свидетельствуют данные площадки.

Читайте такжеНа фоне протестов в Беларуси обвалилась местная валютаВ 11:38 по московскому времени евро стоил 3,184 белорусского рубля. Это максимальное значение за всю историю без учета цифр до деноминации 2016 года, когда у национальной валюты списали четыре нуля.

К 13:35 евро скорректировался до 3,176 рубля. Доллар рос до 2,675 белорусского рубля, но позднее опустился до 2,67. По отношению к российскому рублю белорусская валюта также падает более чем на процент — до 27,86 рубля.

В то же время, как сообщает официальный сайт НБУ, белорусский рубль, сегодня 28 августа, стоит 10,29 грн/рубль, в то время как 25 августа за один рубль давали 10,83.

Обвал курса

21 августа 2020 года на фоне протестов в Беларуси обвалилась местная валюта. Курс белорусского рубля по отношению к доллару в пятницу, 21 августа, упал ниже 2,5 BYN/$. Белорусский рубль в среднем стоил около 12,5 гривень. Официальный курс Национального банка РБ составлял 2,48 беларусских рубля за доллар. Тогда как в начале недели, когда начались выборы и последовавшие за ними протесты, американская валюта стоила 2,43 рубля.

26 августа 2020 года на фоне протестов начался одновременный обвал белорусской и российской валюты.

Санкции против Беларуси: позиция стран мира

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.

В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов.

Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.

Лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

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Автор: Елена Коваленко