На фоне протестов в Беларуси обвалилась местная валюта

Белорусский рубль в среднем стоит около 12 гривень.

В Беларуси на фоне акций протеста обвалился курс местного рубля.

Об этом сообщает Telegram-канала NEXTA Live.

Читайте такжеПротесты в Беларуси: в Минске завтра проведут необычную акцию

Курс белорусского рубля по отношению к доллару в пятницу, 21 августа, упал ниже 2,5 BYN/$. Белорусский рубль в среднем стоит около 12,5 гривень.

Официальный курс Национального банка РБ составляет 2,48 беларусских рубля за доллар.

Тогда как в начале недели, когда начались выборы и последовавшие за ними протесты, американская валюта стоила 2,43 рубля.

Как сообщает сайт НБУ, в пятницу, 21 августа курс белорусского рубля в Украине составляет 11,04 гривни.

Биржевой курс на портале investing.com составляет 2,52 беларусских рубля за доллар, тогда как утром 20 августа курс был в пределах 2,47-2,48 BYN/$.

Возле обменников собираются очереди.

Санкции против Беларуси: позиция стран мира

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.

В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов.

Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.

Лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко