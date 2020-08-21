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На фоне протестов в Беларуси обвалилась местная валюта

13:24, 21 августа 2020
Финансы
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Белорусский рубль начал падать / Фото REUTERS

Об этом сообщает Telegram-канала NEXTA Live.

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Курс белорусского рубля по отношению к доллару в пятницу, 21 августа, упал ниже 2,5 BYN/$. Белорусский рубль в среднем стоит около 12,5 гривень.

Официальный курс Национального банка РБ составляет 2,48 беларусских рубля за доллар.

Тогда как в начале недели, когда начались выборы и последовавшие за ними протесты, американская валюта стоила 2,43 рубля.

Скриншот Myfin.by

Как сообщает сайт НБУ, в пятницу, 21 августа курс белорусского рубля в Украине составляет 11,04 гривни.

Скриншот НБУ

Биржевой курс на портале investing.com составляет 2,52 беларусских рубля за доллар, тогда как утром 20 августа курс был в пределах 2,47-2,48 BYN/$.

Возле обменников собираются очереди.

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Автор: Елена Коваленко

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