Государственный долг Республики Беларусь по состоянию на 1 августа вырос на 8,3 млрд. рублей, или на 18,6% по сравнению с началом 2020 года.
Об этом сообщает Министерство финансов республики Беларусь.
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Внешний государственный долг по состоянию на указанную дату составил $17,8 млрд. С начала года он вырос на $0,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.
Внутренний госдолг
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 9,8 млрд. белорусских рублей. С начала года он вырос на 1,0 млрд. белорусских рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.
Погашение внешнего долга
Погашение внешнего государственного долга за первые шесть месяцев 2020 года составило $1 049,3 млн.
Обвал курса
21 августа 2020 года на фоне протестов в Беларуси обвалилась местная валюта. Курс белорусского рубля по отношению к доллару 21 августа упал ниже 2,5 BYN/$. Белорусский рубль в среднем стоил около 12,5 гривень. Официальный курс Национального банка РБ составлял 2,48 беларусских рубля за доллар. Тогда как в начале недели, когда начались выборы и последовавшие за ними протесты, американская валюта стоила 2,43 рубля.
26 августа 2020 года на фоне протестов начался одновременный обвал белорусской и российской валюты.
28 августа 2020 года на фоне протестов белорусский рубль обвалился до рекордного минимума.
Санкции против Беларуси: удар по экономике
- 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.
- Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.
- В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов.
- Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.
- Лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.
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