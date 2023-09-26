Доходность валютных депозитов, по словам эксперта, уже достигла своего "потолка".

После снижения учетной ставки большинство банков в ближайший месяц снизят ставки по депозитам, однако это не будет означать значительного сокращения прибыли по вкладам.

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, после снижения учетной ставки с 22% до 20% в ближайший месяц более двух третей коммерческих банков запустят новые депозитные продукты по сниженным ставкам.

По его расчету, средние ставки по вкладам сроком от 3 до 6 мес. составят 15%, а ставки по вкладам от 9 мес. до 1 года ориентировочно остановятся на отметке 14-15% годовых. Однако снижение ставок отнюдь не означает сокращение "чистой" прибыли, которая может составлять до 4-5% на вклады с размещением от 3 мес. до 6 мес., и до 5% на вклады до 1 года.

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Эксперт отметил, что экономическая конъюнктура в Украине сейчас является достаточно благоприятной.

"В частности это касается развития всех сфер экономики, что позволило НБУ существенно улучшить макропрогноз, согласно которому рост ВВП в 2023 году может превысить 3%. Кроме того, для сохранения и приумножения имеющихся средств для граждан очень важно существенное замедление инфляции до 8,6% в годовом измерении. А системная и длительная макрофинансовая поддержка Украины фактически "цементирует" государственный бюджет. Другими словами, риски, что вложенные средства "проглотит" инфляция пока минимальны", - подчеркнул Замотаев.

По мнению банкира, наиболее активными месяцами для открытия гривневых вкладов станут октябрь и ноябрь. Он напомнил, что в декабре возможно дальнейшее уменьшение размера учетной ставки еще на 2-3% (до 18-17%), что, без сомнения, повлияет на уровень доходности депозитов.

"Ожидается, что в ближайшие месяцы доходность депозитов продолжит снижаться, что будет побуждать граждан открывать вклады именно сейчас - пока ставки максимально привлекательны", - прогнозирует Замотаев.

Относительно развития сегмента валютных депозитов, по мнению эксперта, кульминация роста процентов по вкладам произошла еще в конце августа - начале сентября, и в дальнейшем на рынке будут действовать более инерционные процессы.

"С мая около 30-35% коммерческих банков реанимировало собственные валютные депозитные программы, мгновенно увеличив их доходность с 0,1% до почти 1,8-2%. То есть, у граждан, имевших сбережения в иностранной валюте, появилась реальная возможность получить с них вполне приемлемую пассивную прибыль. И к началу осени на рынке наблюдалась активность вкладчиков: в общей структуре депозитов валютные вклады выросли с 2-5% до 15-18%", - рассказал Замотаев.

По его данным, по состоянию на начало сентября максимальная доходность по годовым вкладам в долларах составляет 3,3-3,5% (при этом средний размер доходности не превышает 2,5%), а максимальная доходность евровых депозитов с размещением на 1 год составляет 2,3-2,5% (средняя доходность на уровне 2%).

"Собственно можно констатировать, что доходность валютных депозитов уже достигла своего "потолка" и дальнейшее увеличение ставок может быть лишь ситуативным (точечным) с определенными дополнительными условиями для клиента. Таким образом, в четвертом квартале именно гривневые вклады станут более прибыльными для граждан", - подчеркнул банкир.

Депозиты в Украине

В мае 2023 года максимальные ставки по депозитам выросли до 21%.

В июне 2023 года в Украине изменились ставки по депозитам. По состоянию на начало июня максимальные ставки по депозитам сроком размещения от 9 месяцев до 1 года достигли 20-21%.

По данным Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФЛП) в банках Украины составила 1,110 трлн грн, что на 12,1 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 июля. Показатель августа также на 58,3 млрд грн превышает сумму вкладов на 1 января 2023 года.

Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября. Глава НБУ Андрей Пышный тогда отметил, что дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки за сохранение достаточной привлекательности гривневых сбережений.

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