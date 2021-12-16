Интерчейндж в большинстве банков был основным источником финансирования кэшбеков.

Из-за уменьшения комиссии интерчейндж, которое произошло в ноябре, некоторые банки начали сокращать кешбэки и рассматривают возможность введения платы за обслуживание дебетовых карт.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, организованного "Финансовым клубом".

Читайте такжеЭту битву за клиентов мы проиграли: пользователей monobank ждет неприятный сюрприз

Заместитель председателя правления "ТАСкомбанка" Артур Муравицкий отметил, что продукты банка предусматривали активное использование кешбэка как по дебетовым картам, так и кредитным. После снижения комиссии интерчейндж банк уже убрал кешбэк с дебетовых карт. Также он не исключает введения платы за обслуживание дебетовых карт.

"Пока что эти продукты не будут платными, но мы понимаем, что, наверное, летом следующего года, при следующей волне снижения интерчейнджа, будем для себя принимать решение, вводить ли по дебетовым картам определенную фиксированную плату за обслуживание – ежемесячную или ежегодную", – сказал Муравицкий.

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова отметила, что интерчейндж в большинстве банков был основным источником финансирования кешбэков. Она отметила, что в Ассоциации и в НБУ выступали против законодательного регулирования комиссии интерчейндж.

Замглавы НБУ Алексей Шабан рассказал, что регулятор выступает против резкого административного снижения интерчейнджа, а снижение, которое произошло в этом году, было немного быстрее, чем снижение в 2018-2019 годах.

При этом он подчеркнул, что не все банки "делились" интерчейнджем, то есть направляли эту комиссию на выплату кешбэка клиентам.

"Я не согласен, что два крупнейших эквайера на рынке направляли интерчейндж на кешбэки. Насколько я знаю, в двух государственных банках программ кешбэков не было. Один из государственных за мою дебетную карточку списывает комиссию за СМС-информирование. И я опасаюсь, что второй государственный банк также это начнет делать", – сказал Шабан.

Такое поведение он также объясняет тем, что по дебетной карте не на чем больше заработать, тогда как на кредите есть просрочка или заработок на портфеле.

Интерчейндж и уменьшение кешбэка:

В ноябре 2021 года компании Visa и Mastercard ввели в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине в соответствии с решением Антимонопольного комитета Украины.

С 26 ноября размер ставки составил 1,2%. Дальнейшее снижение предельных ставок интерчейндж произойдет в соответствии со следующим графиком, согласованным АМКУ: с 1 июля 2022 года – не более 1%; с 1 июля 2023 года – не более 0,9%.

Интерчейндж - это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились.

Кешбэк - возврат покупателю части средств, потраченных на оплату товаров или услуг.

Автор: Екатерина Жирий