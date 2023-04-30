Российское подразделение Auchan подозревают в создании и использовании коррупционных схем.

Российская дочерняя компания Auchan стала объектом расследования во Франции по подозрению в коррупции. Обвинения касаются подкупа иностранного должностного лица.

Как сообщает французское издание Challenges, расследование ведет финансовая прокуратура Франции. Сообщается, что следствие не направлено против группы Auchan, которая "является потерпевшей по этому делу и оставляет за собой возможность стать гражданским участником дела".

Расследование началось после публикации статьи в газете Les Echos, где со ссылкой на бывшего юриста российского подразделения Алексея Жаркова сообщалось о существовании коррупционной схемы в российском филиале группы.

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"Менеджеры по закупкам организуют коррупционную схему через сфальсифицированные конкурсы, искусственное повышение цен, поощрения за продвижение продукции и другие нарушения в отделе качества и финансового контроля, в частности по соответствию", — заявил Жарков.

Среди заслушанных в качестве свидетелей — генеральный секретарь группы, ее директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского филиала.

В Auchan опровергли слова Жаркова, заявив, что он пытался привлечь внимание прессы после того, как его контракт не продлили в 2019 году.

Auchan в России

В марте 2022 года французский Auchan Holding заявил, что не намерен уходить из России, якобы заботясь о рабочих местах.

17 февраля 2023 года Insider, Le Monde и Bellingcat опубликовали расследование о том, что Auchan поставляет товары оккупантам на фронте и помогает Путину с мобилизацией.

После выхода материала французский Auchan Retail отрицала, что во время войны поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины.

23 февраля 2023 года стало известно о том, что французский Auchan включили в список международных спонсоров войны. Сообщалось, что сеть гипермаркетов после вторжения РФ в Украину продолжила работать на российском рынке, способствовала мобилизации в ряды оккупационной армии и поставляла товары захватчикам.

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