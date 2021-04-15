По словам депутата он просто случайно стер с диска "кодовое слово", необходимое для входа в систему.

Народный депутат Украины Давид Арахамия потерял 400 биткоинов.

Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

Читайте такжеКурс биткоина установил новый рекорд

По словам депутата он просто случайно стер с диска "кодовое слово", необходимое для входа в систему.

"Сейчас это страшная сумма, я уже даже не хочу об этом думать", - поделился нардеп.

По нынешнему курсу 400 биткоинов – это примерно 700 миллионов гривень.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Биткоин в Украине

Министерство цифровой трансформации представило новый образовательный сериал «Все о блокчейне, биткоине и криптовалютах» на онлайн-платформе «Дія. Цифрова освіта».

Украинцы с начала декларационной кампании, которая завершится 30 апреля, подали 172 тыс. налоговых деклараций об имущественном положении и доходах на общую сумму 29,2 млрд грн.

В 2021 году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалюту. В их декларациях указано 46 тыс. 351 биткоин, что составляет почти 75 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко