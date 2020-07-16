Apple выиграла апелляцию по спору с ЕС на 13 миллиардов евро

Компания выиграла апелляцию по спору с ЕС о неуплате 13 миллиардов евро налогов в Ирландии.

Европейский суд общей юрисдикции (второй по величине суд Европы) удовлетворил апелляцию Apple на решение Еврокомиссии о взыскании с американской компании 13 миллиардов евро (14,9 миллиарда долларов) из-за получения несправедливых налоговых льгот в Ирландии в период с 2003 по 2014 годы.

Читайте такжеКапитализация Apple упала ниже $1 триллиона

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Cпор между Еврокомиссией, с одной стороны, и правительством Ирландии и Apple, с другой, возник еще в 2013 году. По итогам расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что особый налоговый режим, предоставленный Apple в Ирландии (вместо обычной ставки 12,5% для Apple действовал особый налоговый режим со ставками от 1% до 0,005%), создал необоснованное преимущество для этой компании перед другими участниками рынка, платившими налоги по обычной ставке", - говорится в сообщении.

Одновременно Еврокомиссия потребовала, чтобы правительство Ирландии взыскало с Apple недоплаченные налоги в сумме 13 миллиардов евро. И Apple, и ирландское правительство выступили против, а генеральный директор Apple Тим Кук назвал решение ЕС "абсолютной политической чушью". В итоге Apple подала апелляцию на решение ЕС, заявив, что регулятор ошибочно обложил налогом ее прибыль, подлежащую обложению в США, и задним числом изменил правила расчета обязательств. И вот сейчас европейский суд вынес свое решение в этом споре, став на сторону Apple. К слову, еще в 2018 году Apple внесла 14,3 миллиарда евро (помимо недоимки в размере эта сумма включает проценты) на депозит в Ирландии. Теперь они должны вернуться на счет Apple.

Комиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику ЕС в области конкуренции, заявила, что Комиссия "тщательно изучит решение и обдумает возможные дальнейшие шаги". У Комиссии есть 40 дней для подачи апелляции в Европейский суд, высший суд Европы. И решение апелляционного суда уже не подлежит обжалованию.

Как пишет CNBC, это разбирательство особенно важно на фоне продолжающихся споров о том, должны ли IT-компании платить в Евросоюзе отдельный "цифровой налог".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram