Apple на неопределенный срок отложила дату возвращения корпоративных сотрудников в офисы, а также выделит им по 1000 долларов, которые можно потратить для улучшения рабочих условий дома.
Об этом среди прочего написали Марк Гурман из Bloomberg и Зои Шиффер из NBC News на своих страницах в Twitter.
Генеральный директор компании Тим Кук отправил работникам электронное письмо, где сообщил, что дата возвращения к работе "еще не определена". Он также объявил, что Apple выделит всем сотрудникам по 1 000 долларов, которые можно использовать для "работы из дома".
Представитель Apple Ник Лихи подтвердил The Verge информацию о денежном бонусе. Его собираются выплатить каждому сотруднику, включая и работников розничной торговли.
Читайте такжеПредставлены концепты iOS 16 – чего ожидать от будущей операционной системы (видео)Отсрочка по возвращению в офисы связана с ростом числа случаев COVID-19 и началом распространения варианта "Омикрон". Ранее сотрудники должны были вернуться к обычным условиям работы 1 февраля.
На этой неделе Apple закрыла три розничных магазина в связи с увеличением заболеваемости COVID-19. Во вторник компания стала требовать от покупателей носить маски внутри магазинов.
Как сообщал УНИАН, ранее Microsoft запустила корпоративную программу Perks Plus, которая призвана помочь сотрудникам справиться с выгоранием во время удаленной работы. Работники компании на "удаленке" смогут получать и тратить по 1 200 долларов в год на товары и услуги для сохранения и улучшения своего физического, психического и финансового состояния.
А компания Google перенесла выход сотрудников с "удаленки" на 2022 год.
Вас также могут заинтересовать новости: